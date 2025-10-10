I bambini cardiopatici: "Raccolta fondi e giochi, accendiamo il cuore per i piccoli pazienti"

Macerata, 10 ottobre 2025 – Emma, quando ha scoperto la cardiopatia congenita di suo figlio? "Al quinto mese di gravidanza, durante l’ecografia morfologica. Arrivata alla visita piena di gioia e aspettative, sono uscita a pezzi. La ginecologa Elisabetta Garbati si è accorta dell’anomalia e i successivi esami al centro specialistico di Loreto hanno dato la diagnosi di cardiopatia congenita".

Dove ha partorito? "All’ospedale Salesi di Ancona e mio figlio, appena venuto alla luce, è stato portato a Torrette, dove è rimasto per tre mesi. Cinque interventi durante il ricovero, di cui quello finale, a due mesi di vita, a cuore aperto. L’équipe dei cardiologi è stata fantastica. Ma è ovvio che si è trattato di un periodo molto duro per me, capitato tra l’altro in piena pandemia, con il reparto rianimazione sovraffollato; avevo l’altro bimbo di un anno e mezzo a casa, la mia famiglia non poteva darmi il cambio né venire a farmi compagnia. Non ho avuto tempo per il recupero: subito dopo il parto, quando avevo ancora le contrazioni, sono andata dal mio piccolo. Sono riuscita a prenderlo in braccio solo dopo i primi venti giorni… aveva ancora tutti i fili attaccati. Per tre mesi ho dormito su una sdraio".

Come ha conosciuto "Un battito di ali"? "In ospedale, poco prima delle restrizioni, quando Walter Cacioppola ovvero il "Dottor Pupozzi" (che dà sostegno in termini di gioco) e la psicologa e psicoterapeuta Annalisa Cannarozzo, che supporta sia i piccoli pazienti che le famiglie, potevano ancora accedere. Poi, passata la parentesi Covid, sono stati di grande aiuto anche una volta tornati a casa, per gli strascichi psicologici. Lo scopo dell’associazione è migliorare la qualità di vita dei pazienti cardiopatici sia all’interno del reparto di cardiochirurgia pediatrica e congenita degli Ospedali Riuniti di Ancona sia all’esterno, nella quotidianità. Per noi è diventata una famiglia, una solida rete di aiuto. Voglio poi ringraziare il nostro pediatra Francesco Pecora (e prima di lui il dottor Costantino Gobbi), perché è sempre un punto di riferimento".

Anche lei è un’associata… "Sì. All’interno dell’associazione "Un battito di ali" costituitasi nel 2013, nel 2017 è nato il Comitato dei genitori dei bambini cardiopatici, motore di tutte le iniziative di raccolta fondi e di sensibilizzazione che vengono realizzate, grazie anche alla collaborazione di amici sostenitori. Dal 2024 l’associazione è formata solo da genitori di bambini cardiopatici. E questo è importante anche nel supporto a mamme e papà che vengono a sapere di una determinata problematica. Chi ci è già passato sa quello che significa ed è importante per il tutoraggio".

Quali difficoltà si incontrano più spesso? "Il personale, pur essendo eccezionale, è sotto organico quindi, in particolare all’inizio, è difficile avere tutte le informazioni. Io in passato ho avuto difficoltà a prenotare un holter dinamico (previsto con esenzione per chi ha una cardiopatia congenita), mentre una mia amica a prenotare il controllo annuale in ambulatorio. Però bisogna dire che l’associazione è in continuo dialogo con l’équipe medica e la direzione sanitaria proprio per trovare ogni volta le soluzioni".

Perché sono importanti iniziative come quella di domani? "Sono giornate di divertimento in cui ci si ritrova e si sta insieme. E mantengono in vita l’associazione. I fondi raccolti con "Accendiamo il cuore", infatti, saranno destinati a progetti fondamentali che affrontano gli ostacoli che le famiglie possono incontrare. Il sostegno è a 360 gradi: dalla fornitura di un ambulatorio pronto soccorso psicologico (online) per l’assistenza post-dimissione, al progetto "Insieme fin dal primo istante" che accoglie i nuclei con diagnosi prenatale di cardiopatia attraverso l’incontro con "genitori tutor". Per umanizzare la cura e ridurre lo stress pre-operatorio, l’associazione ha ideato "Il camicino dei sogni" e la favola "Lyana la tigre indiana", scritta da una mamma, che spiega in modo magico e accessibile l’iter operatorio. C’è poi la gestione della casa di accoglienza "Core mio". Per rendere tutta l’ospedalizzazione più a misura di bambino, "La cartella giocosa". La riabilitazione viene sostenuta con l’app "Cuori in movimento", mentre grazie al progetto "Lorenzo" è stato potenziato il comfort per i genitori che assistono i figli in terapia intensiva. "Pupozzi torna a scuola" invece si dedica alla promozione della salute nelle scuole, e quindi alla prevenzione".