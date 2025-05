I bambini e le patologie epatiche: "Una rete per migliorare le cure"

Epatologia pediatrica: ne parliamo con gli esperti. Questo il tema al centro del convegno in programma oggi nella Domus San Giuliano, organizzato da Martina Fornaro (foto), direttrice dell’Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Macerata, in collaborazione con Beatrice Burchiani, Deborah Cappelletti, Giulia Marozzi e Luciana Taccari. L’incontro, accreditato Ecm, è rivolto a pediatri, neonatologi e altri professionisti sanitari, e gode del patrocinio dell’Ordine dei Medici di Macerata, della Società italiana di gastroenterologia-epatologia e nutrizione pediatrica (Sigenp), della Società Italiana di pediatria (Sip) e della Società italiana di neonatologia (Sin).

Si parte dall’analisi di alcuni casi clinici, inerenti a due problematiche tra le più frequenti, l’ipertransaminasemia e la colestasi, il cui percorso di diagnosi differenziale ed eziologica può essere complesso e necessita spesso di un approccio multidisciplinare. Al congresso, che si propone di fornire strumenti pratici per la gestione di queste condizioni, dalla diagnosi al follow-up, interverranno come relatori esperti di fama nazionale, come Paola Stroppa, pediatra epatologa che lavora nella Unità operativa di "Epatologia e gastroenterologia pediatrica e dei trapianti" dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, e Daniele Alberti, direttore della Chirurgia Pediatrica e del Dipartimento Pediatrico degli Ospedali civili di Brescia.

Insieme a loro tanti professionisti dell’ospedale Salesi di Ancona, punto di riferimento regionale: Lucia Santoro, referente per le malattie genetico-metaboliche della Clinica pediatrica, Simona Gatti, pediatra gastroenterologa della Clinica pediatrica, Giovanni Cobellis, Direttore della Sod di Chirurgia Pediatrica e delle Specialità Chirurgiche. "L’obiettivo del convegno – evidenzia Martina Fornaro – non è solo quello di offrire un evento formativo di alta qualità in un ambito specialistico e in continua evoluzione, ma anche quello di sviluppare un confronto e una discussione tra professionisti che si occupano della salute dei più piccoli in diversi contesti, sia in ospedale che sul territorio. Un modo per delineare una rete clinico-assistenziale che possa migliorare la cura dei bambini con patologie epatiche, assicurando loro continuità e competenza".

f. v.