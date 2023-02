I bambini in cerchio e per mano a un anno dal conflitto in Ucraina

A un anno esatto dallo scoppio della guerra in Ucraina i bambini e le bambine di Recanati si sono ritrovati ieri mattina in piazza Giacomo Leopardi a rilanciare il loro forte messaggio di pace. Alcune classi della scuola primaria e della scuola d’infanzia si sono date appuntamento sotto il loggiato del palazzo comunale, di fronte all’installazione recante la parola "Pace", da loro stessi realizzata nel laboratorio di creatività, diretto dai docenti Paola Agostinelli, Rodolfo Mogetta e Maria Ricci, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali. Seguendo la campagna di sensibilizzazione lanciata da Emergency "Uno straccio di pace", simbolo del rifiuto di tutte le guerre, i bambini si sono legati alle loro braccia un pezzo di stoffa bianco e, alla presenza delle autorità cittadine, hanno letto dei testi di riflessione. L’iniziativa si è chiusa con un girotondo di pace sancito simbolicamente dalle mani unite di tutti i presenti. L’installazione con la parola "Pace", situata sotto il loggiato del Palazzo comunale, per ora non verrà rimossa, ma resterà fino al cessate il fuoco in terra ucraina. ant. t.