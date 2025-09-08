I bambini per l’ambiente: "Puliamo noi il sentiero"

"Vedevano quel sentiero sempre pieno di rifiuti, e hanno deciso di ripulirlo. Era il loro modo per rendere più accogliente quello spazio, e magari per invitare tutti a una maggiore attenzione". Così Andrea Fioretti racconta quello che hanno fatto Maria Elena e Riccardo Giuseppe, i suoi figli di 10 e 7 anni. E ora per questo gesto i due bambini riceveranno un encomio dal consiglio comunale.

"In questi giorni senza scuola e senza centro estivo – racconta Fioretti – Maria Elena e Giuseppe Riccardo vanno sempre con il nonno al parco dello stadio dei Pini. Da casa nostra, in via Valenti, ci si arriva subito attraverso un sentiero. Ma i bambini hanno visto che quel percorso era sempre pieno di bottiglie rotte, cartacce e sporcizia varia. E un giorno ci hanno detto che volevano sistemarlo. Noi abbiamo dato loro guanti e sacchetti, e loro si sono impegnati. "Ogni mattina, per quando arrivavano in cima al sentiero era ora di tornare a casa, perché di cose da raccogliere ce ne erano sempre parecchie". Ma Maria Elena e Riccardo Giuseppe non si sono demoralizzati, chiedendo però di far sapere quello che stavano facendo, per far crescere la sensibilità e l’attenzione verso quello spazio e non solo. "Noi cerchiamo di educarli al rispetto per l’ambiente, ma non avevamo mai partecipato a iniziative di questo tipo: l’idea è stata tutta loro – aggiunge il padre –. Sarebbe giusto riqualificare il sentiero, ma per ora non abbiamo saputo nulla. Intanto però ci hanno contattato, tramite l’assessore Silvano Iommi, per un encomio in Comune: sarà una gratificazione per i bambini e magari anche questo servirà a sollevare l’attenzione su quest’area".

Il gesto di Maria Elena e Riccardo Giuseppe ha infatti colpito Alessandro Bini e Cristina Cingolani, consiglieri comunali della civica Pensiero e Azione: "in un periodo in cui quotidianamente ci troviamo a segnalare depositi impropri di rifiuti, riteniamo meritevole di attenzione quanto accaduto, per la valenza di esempio che può avere per tutti. A tal fine, vorremmo proporre di invitare all’inizio del prossimo consiglio comunale i bambini e il nonno, per un encomio speciale". Il presidente del consiglio comunale ha accolto la proposta, e il 15 i due bambini saranno ricevuti in municipio.