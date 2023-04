I bambini piantano gli alberi: "Il verde nei piccoli gesti quotidiani"

Mattinata green per i bambini della scuola primaria Nelson Mandela, in occasione della seconda edizione della ‘Festa dell’albero’, l’iniziativa organizzata dall’associazione culturale ‘Il Borgo’ con la collaborazione di alcune realtà del territorio. I piccoli ieri hanno proceduto alla piantumazione di alcuni alberi da fusto nel giardino dell’istituto, con l’appuntamento che ha visto la partecipazione del vicesindaco Lorella Cardinali, della consigliera provinciale Laura Sestili e del consigliere comunale Gianluca Marsili. "Come consigliere comunale – le parole di Marsili – sono onorato dell’invito ad un festa così bella e ricca di significato per il nostro territorio. Sensibilizzare i nostri bambini alle tematiche dell’ambiente, della sostenibilità e della tutela del territorio non è affatto semplice, ma queste manifestazioni assolvono a tale compito con straordinaria semplicità ed incisività attraverso il gioco, lasciando in loro un ricordo indelebile ed un insegnamento duraturo".

I piccoli hanno anche dato un nome alle piante messe a dimora. "Il nostro territorio è straordinario – ha commentato la Sestili – , perché abbiamo la fortuna di avere a pochi chilometri di distanza il mare e gli incantevoli monti Sibillini. Sta a noi migliorare e riqualificare questo patrimonio verde attraverso piccoli gesti quotidiani".

Francesco Rossetti