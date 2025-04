I bambini raccontano la loro città ideale

Partirà a maggio la nuova iniziativa del progetto "Radici - Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata", che avrà l’obiettivo di coinvolgere i più piccoli in attività creative e ricreative dedicate alla trasformazione del territorio di Potenza Picena con una serie di laboratori, giochi e letture. È quanto ha organizzato la biblioteca comunale "Cenerelli Campana", in collaborazione con le Acli Marche e le Acli provinciali di Macerata. A entrare nei dettagli è l’amministrazione di Potenza Picena, guidata dal sindaco Noemi Tartabini.

"Attraverso laboratori, giochi ed espressioni artistiche, i bambini saranno invitati a raccontare la loro idea di città ideale: un ambiente urbano più inclusivo, a misura delle loro esigenze – spiega la giunta potentina –. Disegni, testi e piccole guide diventeranno strumenti per riflettere su ciò che manca nella città, su cosa si potrebbe migliorare e su come valorizzare i luoghi da riqualificare".

Sempre l’amministrazione Tartabini aggiunge ancora: "Dal 5 al 30 maggio, la biblioteca comunale aprirà le porte ai bambini per ospitare queste attività, trasformandosi in uno spazio di ascolto, confronto e progettazione partecipata. I lavori realizzati verranno successivamente esposti e condivisi con le amministrazioni locali. L’intento – conclude la giunta – è di avviare un dialogo tra istituzioni e nuove generazioni, e sensibilizzare l’intera comunità sull’importanza di costruire spazi pubblici più vivibili, creativi e accessibili per tutti".