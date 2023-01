I bambini realizzeranno abiti ispirandosi alle opere del Crivelli

Doppio appuntamento con l’associazione culturale ’Luigi Lanzi’, che in collaborazione con "La Contesa della Margutta" si prepara ad organizzare dei laboratori ludico ricreativi ispirati alle opere di Carlo Crivelli e dedicati ai bambini dai 5 ai 12 anni, che potranno partecipare insieme alle loro famiglie. In riferimento alla mostra maceratese "Carlo Crivelli - Le relazioni meravigliose", si partirà oggi (ore 15.30) dal Centro di aggregazione giovanile (cag) ’Pippo per gli amici’, situato in via Cavour, con l’evento "A lezione di stile" dove i partecipanti avranno la possibilità di visitare, accompagnati da alcuni operatori, la mostra di abiti di ispirazione crivellesca situata nella pinacoteca parrocchiale, dopodiché seguiranno delle attività creative in cui i ragazzi realizzeranno personalmente un loro abito ispirato ai personaggi del Crivelli. Il Centro di aggregazione giovanile poi tornerà ad animarsi sabato 4 febbraio quando, dalle ore 17.15, prederà il via "Tutta un’altra musica", il laboratorio che sarà incentrato sulla costruzione degli strumenti musicali sia di ieri che di oggi. Per partecipare ai laboratori pensati dal Cag ’Pippo per gli amici’ è necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata chiamando il numero di cellulare 331.5331079 o scrivendo una mail all’indirizzo: [email protected]