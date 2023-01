"I bambini vanno in classe bagnati Serve la pensilina in via D’Acquisto"

"Già l’anno scorso avevamo chiesto al sindaco Andrea Michelini di posizionare una pensilina lungo via Salvo D’Acquisto, per far riparare dalla pioggia i nostri bambini quando aspettano l’autobus scolastico. E malgrado abbiamo presentato una raccolta firme, nulla è cambiato. Il Comune, ora, si deve muovere". Questa la protesta di circa una trentina di genitori, che vivono con i proprio figli nella zona sud del paese, tra i condomini Pineta, River Village e Mewi. A farsi portavoce del gruppo sono Tiziana Rossetti e Maria Carmela Cisternino. A marzo 2022, avevano protocollato in Comune la petizione, dove chiedevano "il ripristino delle fermate scuolabus che venivano effettuate in precedenza davanti ai cancelli delle palazzine in via Salvo D’Acquisto, 6, e al condominio Pineta, poiché la fermata dell’autobus di linea è estremamente pericolosa per i bambini ed è insufficiente lo spazio per accogliere genitori e figli". Ma questo vanamente. "Il Comune non ha fatto nulla, e il risultato è che i nostri bambini vanno a scuola completamente bagnati – dicono Rossetti e Cisternino –. Tempo fa avevamo incontrare il sindaco Michelini, al quale è stato chiesto di posizionare una pensilina per ripararli dalla pioggia o, in alternativa, di permettere che l’autobus scolastico riprendesse a entrare nel cortile del Pineta, in modo da far salire in sicurezza bambini e ragazzi. In tutto sono una quarantina, fra la scuola materna, elementare e media. Lui ci ha risposto che non può mettere la pensilina perché quella porzione di marciapiede ricade all’interno della proprietà privata del condominio River Village. E ha poi aggiunto che l’autobus perderebbe troppo tempo se tornasse a fermarsi nel cortile del Pineta, assurdo visto che l’amministratrice del palazzo aveva dato l’ok". Per questo motivo, le due si dicono sconfortate. "Ci sembra di essere trattati come cittadini di serie B – aggiunge Rossetti –. Dico solo che l’altro giorno mia figlia è arrivata a scuola che aveva i pantaloni tutti bagnati, mentre mio figlio, che è cardiopatico e prende il bus per andare a Loreto, si deve bagnare dalla testa ai piedi ogni volta che piove. Inoltre, il marciapiede è stretto e si fermano là a prendere l’autobus anche i ragazzi dell’Hotel House, che frequentano le superiori".

Giorgio Giannaccini