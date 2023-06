I bar brindano: "Tanta gente in centro storico"

"In una settimana come questa, c’è tanta voglia di uscire di casa. Siamo contentissimi di come stanno andando gli eventi legati a Musicultura, capaci di attrarre molta gente. Però bisogna lavorare di più per ricostruire l’aspetto commerciale del centro storico". A dirlo è Aldo Zeppilli del caffè Centrale in piazza della Libertà: "Quando c’è qualcosa, la gente si muove sempre volentieri – sottolinea Zeppilli –, lo stesso siamo sicuri che avverrà nel periodo della stagione lirica. È chiaro che però bisogna lavorare di più sul fronte negozi, ricostruire il tessuto commerciale. Le ore di maggior afflusso in centro, infatti, sono quelle del pranzo o della cena. Ormai si fanno meno aperitivi così come sono in calo le colazioni e ciò è dovuto non solo al fatto che i negozi vanno via dal centro, ma anche alla delocalizzazione degli uffici. La cosa più preoccupante, nel prossimo futuro, è il trasferimento della questura. In centro non ci sono più i servizi, penso alle scuole, ai medici: è impossibile trovare un pediatra qui".

"In queste serate di Musicultura la piazza si è riempita di gente – così Roberto Andreoli del bar Mercurio sempre in piazza della Libertà –, una bellissima pubblicità per Macerata. In occasione del concerto di Ron, ad esempio, lunedì abbiamo lavorato tantissimo. È bello vedere che gli eventi attirano tante persone che poi si distribuiscono per tutto il centro storico. Siamo rimasti aperti appositamente dopo cena e ne è valsa la pena. Il grosso, poi per le serate allo Sferisterio, si sposterà in piazza Mazzini. Speriamo che il meteo ci venga incontro". "I nostri locali sono pieni – commenta Nicola Pietrani del bar La Pistacoppa, con doppio punto vendita in piazza Mazzini e in piazza Nazario Sauro –, non ci possiamo lamentare. Tra i clienti ci sono moltissimi lavoratori di Musicultura, siamo soddisfatti. Ci aspettiamo tanta gente per tutta l’estate, gli appuntamenti non mancano di certo".

c. g.