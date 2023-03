I bidoni rossi diventano grigi

"Informiamo la popolazione che nel corso della settimana il Cosmari provvederà a sostituire tutti i cassonetti rossi per la raccolta differenziata di prossimità con nuovi cassonetti di colore grigio, su cui saranno apposti adesivi con gli orari di conferimento e ritiro, i quali comunque non subiranno variazioni rispetto agli attuali". A dare l’annuncio è il Comune di Pollenza. Un cambiamento dovuto alla necessità di allinearsi ai cassonetti che il Cosmari ha in uso in tutti gli altri Comuni che gestisce; fino a qualche anno fa Pollenza, come Montecassiano, era un Comune gestito dalla Smea.