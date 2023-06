I bimbi dell’infanzia sul palco del "Lanzi"

Grande successo per i bambini della scuola dell’infanzia Niccolai che si sono esibiti al teatro "Lanzi" nello spettacolo: "Frida Kahlo l’artista che dipingeva con l’anima" a conclusione del percorso teatrale svolto durante l’anno. Un evento emozionate che ha trasformato i partecipanti in piccoli e grandi attori felici di rappresentare quella che per loro è diventato un "supereroe", ma anche personaggio eclettico a cui si sono affezionati proprio per i suoi insegnamenti. "Un ringraziamento speciale va a Elena Fioretti – afferma la scuola – per aver trasformato i bambini in personaggi straordinari".