I bisogni dei cani lasciati in mostra davanti alle lapidi

C’è qualcuno che frequenta

il cimitero con il proprio cane

e lascia che Fido faccia i bisogni davanti alle tombe.

E’ capitato più volte e sempre in uno dei corridoi del blocco XIII dove ieri mattina erano

due le popò lasciate in terra, rimosse da chi si è recato

a dire una preghiera per i propri cari e, davanti a quel lascito, ha provveduto

a ramazzare il pavimento.

Che la bestiola senta

lo stimolo di svuotare l’intestino sempre in quel reparto e, sostanzialmente, davanti alle stesse lapidi

è singolare ma tant’è,

e a giudicare dalle dimensioni dei suoi sforzi non si tratta

di un cane di grossa taglia.

Certo, sarebbe da capire

cosa passa per la testa del padrone per non sentirsi

in dovere di dare almeno

una ripulita. All’ingresso

del cimitero c’è bene in vista

il cartello di divieto di ingresso ai cani ed è un peccato, ma è proprio per colpa dei padroni sporcaccioni che tanti ambiti restano ancora escludi agli amici a quattro zampe.