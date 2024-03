I bolidi del passato. La prima targa storica della nostra provincia: "Identica all’originale"

È stata rilasciata la prima targa storica del Maceratese. Grazie a un recente decreto, è infatti possibile installare su un veicolo storico una targa identica a quella originale, ossia di quando il veicolo fu immatricolato. Le condizioni per chiedere alla Motorizzazione civile il rilascio sono essenzialmente due: l’iscrizione del mezzo al registro storico e che la targa sia inserita in un elenco della motorizzazione o del Pra, ossia il pubblico registro automobilistico. "Un decreto dello scorso agosto ha sancito la possibilità, molto attesa da collezionisti e appassionati, di istallare sui veicoli in questione una targa identica a quella originale. Oggi (ieri, ndr) abbiamo rilasciato la prima targa storica in provincia, stampata dall’Istituto poligrafico Zecca dello Stato, con la richiesta che va fatta alla Motorizzazione civile", spiega Umberto Calore, responsabile della motorizzazione civile di Piediripa, a Macerata. Oggi, per ottimizzare le procedure burocratiche, un unico documento riporta sia le caratteristiche tecniche del veicolo sia la parte relativa alla proprietà, di competenza del pubblico registro: intestatario, specifiche tecniche, prescrizioni e proprietà del mezzo. Questo documento serve anche ad attestare la possibilità di installare la targa storica. Alessandro Capodaglio, della scuola guida Lanciani di Macerata, spiega: "Il cittadino proprietario di un veicolo storico può rivolgersi alle agenzie di pratiche automobilistiche, che sapranno aiutarlo per ottenere la riammissione in circolazione dello stesso con la targa originale che darà un valore aggiunto al veicolo, rendendolo in tutto e per tutto identico a quando è stato messo in strada la prima volta. I veicoli di cui parliamo hanno un gran valore, soprattutto quelli precedenti all’industrializzazione perché fatti quasi completamente a mano, quindi venendo restaurati completamente rappresentano un ottimo investimento come un quadro o un mobile d’epoca e in molti casi hanno anche un gran valore affettivo, poiché di proprietà della famiglia". Il proprietario del primo veicolo storico reimmatricolato nel Maceratese (il responsabile della procedura in Motorizzazione è stato Angelo Messi) è Gabriele Mosca, carrozziere e appassionato collezionista. Il mezzo è una motocicletta del 1969, una Laverda 750, che gli appassionati di motori ricorderanno perché con quel modello Franco Uncini, corridore recanatese che vinse il titolo mondiale nei primi anni ‘80, iniziò a gareggiare.