I cambiamenti climatici: confronto con Mercalli

di Lucia Gentili

Da domani a domenica torna Borgofuturo, il festival dedicato alla sostenibilità e alla valorizzazione delle aree interne. Questa edizione, la numero tredici, è stata presentata ieri in conferenza da Matteo Giacomelli; si aprirà a Loro Piceno, mentre sabato e domenica si svolgerà a Ripe San Ginesio. Il tema principale sarà l’"abitare".

Domani pomeriggio a Borgo San Lorenzo (Loro Piceno) discussione sull’Atlante della Val di Fiastra (18.30), che proseguirà con lo spettacolo teatrale di Teatringestazione. Alle 22.15 concerto dalle sonorità afro-futuristiche con Fulu Miziki, seguito dal live di Torozebù, nuovo progetto di Clap! Clap! con il percussionista Domenico Candellori.

Quindi sarà la volta del borgo di Ripe San Ginesio, dove sabato, alle 18.30, avrà luogo l’incontro cardine sui cambiamenti climatici, che vedrà il confronto tra Luca Mercalli (meteorologo, climatologo) e Ultima Generazione. "Ospiteremo l’incontro tra il principale divulgatore italiano e quello che tra i movimenti per il clima ha rispecchiato di più il disagio generazionale", spiegano gli organizzatori. Al tramonto performance di Congerie e largo alla musica con il folk dei Comaneci. In serata, all’Arena La Cava, concerti di Rhabdomantic Orchestra e Muito Kaballa. A seguire serata elettronica con Low.e, Ehua e Nodef fino a tarda notte.

Domenica, sempre a Ripe, gli incontri proseguiranno con un tavolo di discussione su "Ecosistemi naturali e comunità", con la presenza di rappresentanti dei principali parchi del centro Italia e Legambiente. Gran finale in musica con i Calibro 35 e Daniela Pes all’Arena La Cava, e Ooopopoiooo, Caranna e lo spettacolo di Teatro Rebis "Voce del verbo Alveare" al borgo.

Borgofuturo offrirà anche una serie di laboratori organizzati dalle botteghe artigiane di Ripe San Ginesio. Per i più piccoli, performance organizzate da Les Frisches, e i Guixot de 8. Lo spazio cinema proporrà la proiezione del documentario "C’era una volta in Italia" sulla sanità territoriale (sabato alle 14.30), il documentario sull’isola La Maddalena "Eterotopia" e "Fotografie della vita", un progetto di Andrea Petinari (entrambi domenica). Nell’arco del festival, il borgo di Ripe sarà adornato con le installazioni di Isabella Torregiani, Lorenzo Malloni e la mostra fotografica "Abitare la natura", in collaborazione con l’Occhio nascosto dei Sibillini. Nelle mattinate di sabato e domenica sono previste anche due presentazioni di libri: "Italia Vuota" di Filippo Tantillo, e "Città oltre la crescita" di Karl Krämer.

Il programma completo del festival si trova su www.borgofuturo.net, Instagram e Facebook.