I camper non sono mai in piazza Europa: la prova

di Lorena Cellini

Piazza Martiri delle Foibe batte area camper di piazza Europa 6-0. Anche ieri, la prima piena e la seconda vuota. Una partita senza storia quella che si è giocata quest’estate, con la zona scelta dall’amministrazione comunale per ospitare i camper che è stata costantemente disertata, a vantaggio degli spazi più vicini al mare, come il litorale sud e come la piazza antistante il verde pubblico della lottizzazione La Pinetina. Un epilogo annunciato, perché non era difficile immaginare che i camperisti avrebbero girato alla larga da un’area – quella di piazzale Europa – che è distante alcuni chilometri dal centro, che si trova nel cuore del comparto commerciale e a due passi dall’autostrada, trascurata (le erbacce sono ovunque) e soprattutto senza efficaci collegamenti con il centro della città, che non siano le quattro ruote. Per tutta la stagione estiva è stata praticamente deserta e anche ieri mattina nel piazzale Martiri delle Foibe c’erano parcheggiati sei caravan mentre nell’area camper di piazzale Europa nessuno. Una ‘fotografia’ che non sorprende, anche alla luce delle previsioni stimate dalla stessa amministrazione comunale che, dopo averci speso un bel po’ di soldi per realizzarla e per inaugurarla, non ha mostrato grande fiducia nelle sue capacità attrattive visto che ha previsto in un anno pochissimi accessi all’area, neanche un camper ogni due giorni. Se alla fine i numeri saranno questi – e la tendenza è ormai chiara – si può tranquillamente parlare di flop, soprattutto nella visione di un segmento turistico che chiede servizi accessibili e vicinanza al mare, tanto che le aree camper dei Comuni costieri limitrofi, vedi Porto Sant’Elpidio e Porto Recanati, hanno sempre registrato un pienone questa estate, un movimento che Civitanova non ha saputo intercettare.