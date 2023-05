"I campi da padel sulla spiaggia sono abusivi"

di Lorena Cellini

Abuso edilizio sulla spiaggia sud di Civitanova. E’ quanto un rapporto di polizia giudiziaria contesta alla società intestataria della concessione numero 5. Rilevate irregolarità sui campi padel e in particolare l’oggetto delle opere abusive viene indicato nella "pavimentazione in erba sintetica e sottostante pavimentazione in cemento". La contestazione rilevata è "assenza di titolo abitativo", come viene specificato nell’atto che da ieri è stato inserito all’albo pretorio del Comune perché è un documento che va reso obbligatoriamente pubblico. Il titolo abitativo è una pratica amministrativa edilizia necessaria per eseguire interventi di costruzione, modifica o manutenzione. Il responsabile dell’abuso figura essere la società Surf Club Civitanova, con L. S. come legale rappresentante. Il rapporto di polizia giudiziaria implementa un ampio dossier sui campi padel della concessione 5, vicenda in cui esponenti comunali si sono schierati a fianco della società che ha realizzato le strutture per perorarne le finalità turistico sportive. Oggi però nessun commento da parte di tecnici e assessori contattati, mentre il sindaco Fabrizio Ciarapica annota che "si tratta di una storia molto travagliata, con esposti presentati in seguito ai permessi dati e credo che questo siano gli atti conseguenti". La posa delle piattaforme in cemento, oggetto delle contestazioni, è cominciata nel giugno del 2021 e nel cantiere un cartello affisso indicava che l’autorizzazione ai lavori di realizzazione del centro padel era stata rilasciata dall’amministrazione comunale con l’emissione di una Scia edilizia (segnalazione di inizio attività). Quelle piattaforme erano i basamenti su cui poggiano un chiosco, un magazzino, cabine e campi da padel su un tratti di litorale ampio 4.942 metri quadrati, perimetrati all’interno della spiaggia libera tra gli stabilimenti Lido Cristallo e Flamingo. Concessine rilasciata dal Comune alla Surf Club Civitanova l’8 giugno del 2021. Proprio sull’attuale situazione risponde la società: "Le pavimentazioni in lastre di cemento amovibile sono consentite in spiaggia a certi limiti di distanza dalla battigia, così come sono già diffusamente presenti in molti stabilimenti balneari del litorale. Già da diverse settimane abbiamo inoltrato al Comune i documenti necessari alle pratiche edilizie e stiamo attendendo la conclusione dell’iter burocratico".