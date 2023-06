I campionati di giornalismo all’atto finale Vince l’istituto "Sanzio" di Porto Potenza

Entusiasmo alle stelle al centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova, dove due fuoriclasse della pallavolo come Ivan Zaytsev e Lucia Bosetti hanno animato l’atto finale di Cronisti in classe, l’iniziativa promossa da Il Resto del Carlino che offre agli studenti delle scuole medie la possibilità di scrivere gli articoli necessari per realizzare una pagina del giornale. In questi mesi i ragazzi hanno sviluppato i temi a loro più cari, hanno incontrato personaggi dello sport e della cultura, hanno fatto interviste, hanno condotto indagini. Sono stati chiamati a un lavoro impegnativo che però non ha affatto pesato, perché mossi soprattutto dall’entusiasmo, dalla passione, dalla curiosità, tutto ciò traspare dai loro elaborati.

Ha vinto l’istituto comprensivo Raffaello Sanzio di Porto Potenza, che si è aggiudicato anche il premio "Super Click" con le votazioni sul web; sul secondo gradino del podio sono saliti i ragazzi dell’istituto Lucatelli di Tolentino; terzo posto ex aequo per la scuola Falcone Borsellino di Montefano e per l’istituto comprensivo Mestica di Cingoli. Non è stato semplice stilare la classifica per il valore degli articoli in cui traspare l’entusiasmo per un’attività che ha coinvolto i ragazzi. All’iniziativa hanno aderito il Convitto nazionale Leopardi di Macerata; la scuola Dante Alighieri di Macerata; gli istituti Coldigioco di Apiro, Luca della Robbia di Appignano, Ungaretti di Civitanova Alta, San Giuseppe di Macerata, Padre Matteo Ricci di Montecosaro e la scuola media Tacchi Venturi di San Severino.

È stata quindi festa grande nel centro commerciale civitanovese Cuore Adriatico, che ha sostenuto Cronisti in classe assieme a Clementoni, Conad Adriatico, Banco Marchigiano, Camera di commercio delle Marche. Tanti gli ospiti per la cerimonia. Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova, ha sottolineato la bontà dell’iniziativa "che ha spinto i ragazzi ad impegnarsi, a informarsi e a scrivere. Non solo, è stata importante perché ha stimolato e spronato a scrivere, ma per farlo – ha detto rivolto ai ragazzi – avete prima studiato e vi siete preparati a fondo. Sono questi gli strumenti indispensabili per affrontare la vita in modo più indipendente, autonomo e che vi permetteranno di tagliare i traguardi che vi siete prefissati". Giulia Gamberini (nella foto piccola), direttrice del centro commerciale Cuore Adriatico, ha fatto gli onori di casa per un atteso ritorno al passato: "Siamo felici di ospitarvi di nuovo dopo una parentesi difficile per tutti, ci siete mancati e adesso finalmente siamo tornati alla normalità. È bello vedervi qua e siete stati davvero molto bravi per quanto avete fatto e per l’impegno dimostrato". Luciano Laloni dello Spazio Conad ha ricordato "quanto il futuro sia nei pensieri dell’azienda e la scuola sia tra gli interessi del Gruppo. Ragazzi, siete in un’età importante perché presto sceglierete il vostro pezzo di futuro". Le scuole vincitrici hanno ricevuto una targa, un premio dal Carlino e dal Cuore Adriatico, inoltre la Cbf Balducci Volley, società di A2 di volley femminile, ha donato un pallone da pallavolo firmato da Zaytsev e Bosetti. Ma al di là dei premi, i ragazzi hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco in un’attività che li ha appassionati.