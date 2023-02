I Campionati nazionali universitari protagonisti alla Bit di Milano

Lancio dalla Bit - Borsa internazionale del turismo di Milano per i Campionati nazionali universitari, in programma dal 17 al 25 giugno. Ieri si è svolta infatti la presentazione di questi campionati, giunti alla 76esima edizione, che rappresentano il più importante evento sportivo universitario a livello nazionale. Si svolgeranno a Camerino, Caldarola, Castelraimondo Matelica, Pieve Torina, San Severino, Serravalle di Chienti, ma coinvolgeranno anche gli altri Comuni limitrofi. Parteciperanno tutti i Centri sportivi universitari d’Italia e si prevede l’arrivo di circa 3.000 studenti tra 18 e 28 anni. Saranno coinvolte tutte le università italiane. In tutto saranno circa 5.000 le presenze tra atleti, accompagnatori e componenti delle varie rappresentanze nazionali. Tante discipline sportive come atletica leggera, calcio a 5, calcio a 11, judo, karate, lotta, pallacanestro, pallavolo, rugby, scherma, taekwondo, tennis e altre discipline opzionali (beach volley, mountain bike, ciclismo strada, scacchi, tiro con l’arco, calcio balilla e tiro alla fune). Il comitato organizzatore è il Centro universitario sportivo Cus di Camerino, che vanta una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi sia a livello locale che nazionale e internazionale. Solo per citarne alcuni: 2004 58° Campionati nazionali universitari primaverili; 2008 8th European Universities Volleyball Championship; dal 2010 organizzazione annuale di raduni Fidal; 2015 13th European Universities Volleyball Championship; 2019 9th European Universities Table Tennis Championship. "Grazie alla nostra rappresentante degli studenti e atleta Cus Maria Faganello per il suo prezioso intervento, a Alessandro Castelli del Cus Milano e alla Regione Marche per l’opportunità!", ha scritto il Cus Camerino, presieduto da Stefano Belardinelli.