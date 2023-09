I Campionati studenteschi fanno il pienone

di Marco Belardinelli

Concluso il Campionato nazionale studentesco di pallavolo nella città ducale. Ben 96 incontri con 40 squadre tra maschile e femminile dalle 20 regioni italiane a contendersi il titolo di rappresentativa regionale campione d’Italia. Al Benedetto XIII la chiusura di venerdì sera è andata in scena davanti a centinaia di ragazzi e spettatori. Collaborazione tra vari enti per far sì che la manifestazione rimanesse a Camerino. La scelta della sede marchigiana non era scontata e il sindaco Roberto Lucarelli ha affermato: "Si è chiusa un’edizione dei campionati studenteschi molto positiva. A Camerino i tantissimi ragazzi arrivati per l’occasione si sono trovati molto bene e si sono comportati in maniera esemplare. Eventi come questo qualificano la città e la rendono sempre più un punto di riferimento dello sport. Inoltre, guardando già al futuro, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Cus e Unicam, per il prossimo anno prevederà nuovi appuntamenti di una certa caratura". Collaborazione tra le strutture sportive anche di Caldarola, Serravalle di Chienti, Matelica, Castelraimondo, Tolentino e San Severino. Le strutture universitarie del Cus sempre pronte per iniziative di questo tipo, con una macchina organizzativa impeccabile. Il segretario generale del Centro universitario sportivo dell’ateneo camerte, Roberto Cambriani, ha dichiarato con certezza: "Una manifestazione di un discreto livello tecnico che ha interessato le migliori squadre scolastiche d’Italia con i campioni di ogni regione. Soddisfacente il comportamento dei ragazzi in una edizione con nessun problema, e con comportamenti educati e sportivi. Sport e scuola sono un binomio che ritengo da sempre perfetto. Non era semplice, ma la struttura della nostra università con un parco di impianti tra i migliori in Italia permette questo tipo di manifestazioni. Ottima poi la collaborazione con la struttura comunale che ha permesso l’utilizzo del palasport. Un ringraziamento – continua – al tecnico Tiziana Ferretti e alla Fipav provinciale di Macerata e alla Lube volley per lo staff e la messa a disposizione di materiale, nonché ai docenti dell’Iis Costanza Varano e dell’Antinori".

Nel campionato maschile vince il Veneto, dopo aver battuto in finale l’Emilia-Romagna. Nel femminile il succeso è invece dell’Emilia-Romagna sulla Lombardia.