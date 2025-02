I campioni della corsa pronti a sfidarsi all’Ultra maratona del Conero

È un cast stellare quello che si presenterà alla partenza della quarta edizione dell’Ultra maratona del Conero (nella foto l’arrivo dell’anno scorso), in programma domani a Porto Recanati.

Nella 100 chilometri maschile saranno presenti tutti i vincitori uscenti: lo svizzero Pascal Rueger, Marco Menegardi e il campione italiano in carica Massimo Giacopuzzi. Con loro Lorenzo Lotti, che vuole completare la sua collezione dopo aver trionfato nella 30 e nella 50 chilometri, i più giovani Matteo Zucchini e Pierpaolo Bovenzi nella top 10 dello scorso anno, oltre al brasiliano Gabriel Barros Biel, all’italo-svizzero Frederic Angelo Splendore e al siciliano Dario Ferrante, terzo nel 2024 ai campionati italiani.

Non è da meno la prova femminile: con la campionessa uscente Federica Moroni, quest’anno prima alla maratona di Ragusa e all’Ultra della Pace, ci saranno Ilaria Bergaglio, vincitrice della maratona di Portofino e terza lo scorso anno, la vincitrice del 2023 Serena Natolini e la ceca Petra Pastorova, bronzo mondiale nella 24 ore nel 2023. Nella 50 chilometri spiccano Matteo Lucchese, terzo alla maratona di San Valentino e Alessio Milani, decimo all’ultimo mondiale sulla 100 chilometri. Mentre fra le donne sarà sfida Italia-Croazia, da una parte Francesca Canepa e Francesca Bravi, dall’altra Marija Vraijc e Maja Urban. Nella 30 chilometri in gara Enrico Bartolotti e Luca Antonelli, in campo femminile Denise Tappatà che cerca la tripletta e Silvia Luna.

Si gareggerà su un circuito cittadino di 10 chilometri, da ripetere più volte in base alla distanza, con piazza Brancondi teatro di partenze e arrivi. Si partirà alle 8 per la 100 chilometri individuale e a staffetta, alle 9 il via per la 50 e la 10 chilometri, alle 9.25 per la 30 chilometri. Premiazioni riservate ai primi sei arrivati uomini e donne della 100 chilometri e i primi tre per le altre distanze. Premi anche ai primi tre di ogni categoria.