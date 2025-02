I campioni della solidarietà: "L’impresa per i bimbi del Perù"

Simone Giglietti è un campione non solo di sport, ma anche di solidarietà. La sua ultima impresa, "Ad un passo dal cielo", è stata quella di attraversare a piedi il "Salar de Uyuni" in Bolivia, un lago di sale grande quanto l’Abruzzo. Lo abbiamo intervistato.

Simone, come mai questa avventura?

"Non era una gara, ma un’iniziativa a scopo benefico per aiutare i bambini poveri del Perù".

Ci racconti di più.

"L’idea è partita da Federica Stroppa, nuotatrice paralimpica di Fabriano, che aveva questo sogno di attraversare il lago di sale per raccogliere fondi da destinare ai bambini peruviani seguiti da una missione religiosa a lei cara. Mi ha contattato il mio amico poliziotto Raniero Zuccaro e insieme ci siamo preparati con impegno per più di un anno".

Come mai è stato necessario tutto questo tempo?

"Federica per la sua disabilità aveva bisogno di una speciale carrozzina: ingegneri da Bergamo e tecnici locali ci hanno lavorato per sei/sette mesi. Poi ci siamo dovuti allenare in altura perché il lago di sale si trova a quasi 4 mila metri sul livello del mare".

Una grande impresa...

"Abbiamo impiegato tre giorni percorrendo complessivamente 121 chilometri in mezzo a un deserto salato. Federica è stata la prima atleta disabile a compiere questa impresa".

Come vi siete organizzati?

"Con noi c’erano due guide locali, una nutrizionista, un medico, un fotoreporter e la mamma di Federica. Occhiali da sole e creme solari (protezione 50) sono stati fondamentali. Di notte era molto freddo, mentre durante il giorno si percepivano fino a 35 gradi. Abbiamo dormito in tenda e nella grotta presente in una piccola isoletta. Il Salar de Uyuni è un vecchio lago salato prosciugato, ha una profondità di circa 100 metri... C’è solamente sale".

Avete avuto difficoltà?

"Sì, all’inizio abbiamo avuto qualche problema per l’altitudine, poi però si è risolto tutto per il meglio".

Come vi siete sentiti al traguardo?

"Federica ha pianto per la felicità e io ero orgoglioso di averla aiutata a realizzare questo grande sogno. Per tutti è stato un onore poter aiutare il villaggio peruviano. Molti sponsor ci hanno dato il loro sostegno e non finiremo mai di ringraziarli".

Matteo Ultimi, Sara Conforti, Lucrezia Rossetti, Giacomo Pesaresi, Desmon Brandi Istituto comprensivo Coldigioco Mestica di Cingoli e Apiro