I campioni di mountain bike si sfidano con la "Nove fossi"

La 27sima edizione della Nove fossi-Trofeo Città di Cingoli, gara nazionale di mountain bike organizzata per domani a Cingoli dall’Avis Bike Club, coincide con il debutto di Roberta Del Mastro (a destra nella foto con al centro il sindaco Michele Vittori e Primo Ciattaglia) da presidentessa del sodalizio di cui è stata a lungo dirigente nonché valorosa biker. Del Mastro esordisce in coincidenza con i cinque mesi dalla sua elezione, votata dall’assemblea tenuta lo scorso 23 novembre, quando ha sostituito Primo Ciattaglia, da 43 anni all’Avis Bike Club (13 da consigliere, poi 30 da presidente) ora in carica nel direttivo da addetto alla cassa e contabilità.

Va verso 900 il numero delle iscrizioni alla "Nove fossi" che si disputerà, con partenza alle 10 dai viali Valentini dove è previsto poi anche l’arrivo, sul percorso agonistico di 48 chilometri con un dislivello di 1700 metri. In programma c’è anche la fase sul tracciato di 29 chilometri (e 1100 metri il dislivello), che prenderà il via alle stesse ora e area. Sempre ai viali Valentini è fissato l’inizio, rispettivamente alle 9.25 e poi alle 9.30, degli scorci riservati ai partecipanti alle cicloturistiche mtb ed e-bike.

Intanto oggi a partire dalle 16, tra i viali Valentini e l’adiacente parco Monsignor Pennacchioni, è in programma anche la ventesima edizione della "Nove fossi kids", manifestazione dedicata ai concorrenti della fascia di età dai 5 ai 12 anni.

Molti sono i grandi nomi che figurano nell’albo d’oro della "Nove fossi", che è stata vinta l’anno scorso da Alexei Medvedev e da Debora Piana, quest’ultima arrivata al suo terzo successo consecutivo nel comparto femminile.

La competizione in programma a Cingoli fa parte di quelle inserite nel "Prestigio 2025", il circuito che comprende il Tour delle tre regioni, la Rampitek girone rosso, I sentieri del sole e dei sapori.

Gianfilippo Centanni