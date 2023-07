I cani di baywatch a Porto Recanati: dimostrazione sul lungomare

Hanno dato spettacolo, nelle acque marine davanti al balneare Carlo e Domenico di Porto Recanati, i cani di salvataggio dell’associazione "Pegasus Cinofili Soccorso Nautico". Infatti, il sodalizio portorecanatese ha organizzato una dimostrazione pratica con le sue unità cinofile. Così, per circa un’ora, si sono viste diverse simulazione in acqua, alle quali hanno assistito circa 200 bagnanti e anche i militari della locale Guardia costiera. "Abbiamo presentato molte situazioni di soccorso con i nostri bagnini, muniti di baywatch, sup e salvagenti – spiega il presidente dell’associazione Tiziano Collina –. Ma soprattutto abbiamo fatto vedere l’utilità dei cani di salvataggio che addestriamo, sei in tutto, di razza golden retriever e labrador. Per chi non lo sapesse, loro sono indispensabili quando c’è da soccorrere una persona molto lontana dalla riva, perché il bagnino si lega con una cima al cane, che a sua volta fa da motore e lo traina. Non solo, un’unità cinofila e così forte e resistente che può trascinare a terra anche quattro persone. Noi siamo tutti brevettati come bagnini e da volontari svolgiamo servizio lungo la spiaggia della pineta Volpini".