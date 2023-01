I canti della Pasquella in centro

C’è aria di allegria con i canti della Pasquella. I protagonisti degli stornelli popolari, vale a dire l’associazione ‘Li Pasquellà de Monteco 1978’, animeranno il borgo nel fine settimana, con un antico testo di una Pasquella montecosarese tramandata da Nazzareno Lelli. Seguirà il concerto finale in programma domenica, nella chiesa di San Lorenzo, con inizio alle 19.15. "Dopo due anni di stop forzato, finalmente ritorna il canto della Pasquella tra le vie di Montecosaro – spiega Katia Marcucci de ‘Li Pasquellà’ –. I meno giovani ricordano con affetto questa antica tradizione, quando nel periodo dal primo al sei gennaio, i loro padri e i loro nonni si riunivano a piccoli gruppi per andare a portare nelle case dei loro concittadini questo canto di questua. Armati di organetto – aggiunge –, cembalo, triangolo, chitarra, tamburella, fisarmonica, raganella, con il ‘cappello e la mantella’, come recita una loro ballata, i musicisti visiteranno le famiglie in questi primi giorni dell’anno, cantando anche dei pezzi scritti da Roberto Orioli". Saranno guidati dalle loro figure più storiche: il capo-pasquellà Cesare Serafini, ‘lo canestrà’ Elvio Piolo. Domani il gruppo è atteso nel comune anconetano di Montecarotto e il 15 gennaio si esibirà nel centro fermano di Smerillo.

f. r.