I cantori di ieri e di oggi a raccolta. È arrivato il giorno di "Pueri 778"

I Pueri Cantores "Zamberletti" di Macerata sono pronti per festeggiare i 65 anni di attività in un modo davvero speciale. Questo perché, oltre al regolare cartellone che prevede eventi del coro attualmente attivo – cioè quello formato prevalentemente da giovani a partire dagli 8 anni – è stato organizzato per oggi "Pueri 778", un evento da un sapore diverso e un coinvolgimento totale.

Si inizierà con la messa delle 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Pollenza Scalo; seguirà il pranzo nei locali attigui e momenti da vivere insieme; si incontreranno quattro generazioni, ex cantori che non si vedono da decenni e giovani cantori attualmente in servizio. Ci sarà modo di ascoltare storie e aneddoti; parteciperanno alla giornata un centinaio di persone.

Come è nato tutto ciò? "Lo scorso anno – dicono gli amministratori della community ex Pueri e organizzatori di "Pueri 778" Beatrice Lorenzetti, Tommaso Copparo, Fabio Tartuferi, Annalisa Pieroni, Cristiano Turchetti e Chiara Rossi – era stato espresso il desiderio da chi non cantava più nel coro di incontrarsi nuovamente e come primo passo è stata creata la community che, in breve tempo, è arrivata a contare centinaia di iscritti. Fatto ciò abbiamo deciso di andare oltre e di creare una giornata per tutti i cantori e cercando, nel frattempo, di conoscere il numero di chi ha fatto parte del coro in questi 65 anni della sua vita. Dopo un lavoro di ricerca, di incrocio fra banche dati e fra la memoria dei più grandi siamo arrivati a contarne, fra chi non c’è più e chi è giovanissimo, ben 778. Da qui il nome dell’evento: "Pueri 778".

"Questa giornata – dicono Beatrice, Tommaso e Fabio – vuole dare un input alla realtà di Macerata che ruota intorno al coro di così lunga vita e storia. Ci saranno cantori over 80 e under 7 e si ricorderà il periodo di chi non ha conosciuto il direttore e fondatore don Fernando Morresi (che ha seguito il coro dal 1960 al 1988), fino a chi canta da quando direttore è Gian Luca Paolucci, entrato nel coro nel 1973 e che dal 1988 lo dirige. La volontà è di rilanciare questa bellissima realtà associativa, riportarla nelle vie e nelle case dei maceratesi affinché torni a essere parte della città in modo vivo e coinvolgente".