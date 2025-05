I capannoni della Teuco all’asta. Servono almeno 4 milioni e mezzo

Un complesso industriale da oltre 40mila metri quadri, cinque edifici e una lunga storia imprenditoriale alle spalle: è il lotto unico messo in vendita nell’ambito della procedura fallimentare della Teuco, la storica azienda di Montelupone fondata nel 1972 da Virgilio Guzzini.

L’asta telematica si svolgerà il prossimo 14 maggio alle 15, con una base d’offerta pari a 4 milioni e 407.262 euro, cifra che arriva a 4 milioni e 514.799 con oneri esclusi i costi fiscali. Il complesso comprende tre capannoni industriali collegati da un tunnel, un edificio adibito a mensa con abitazione per il custode, una palazzina per gli uffici su più piani, la sala mostra e l’auditorium. Il tutto si estende su una superficie di 40.587 metri quadrati tra coperto e scoperto. Fanno parte del lotto messo all’asta anche attrezzature, arredi e beni mobili presenti negli edifici, e i diritti su altri immobili non di piena proprietà indicati in una perizia tecnica allegata alla documentazione.

L’asta, di tipo asincrono telematico, è stata indetta dal tribunale di Macerata nell’ambito del fallimento numero 20/2018, ed è giunta al suo sesto esperimento di vendita. I potenziali acquirenti dovranno iscriversi entro il 12 maggio.

Il 20 aprile 2018, il tribunale ha decretato il fallimento della Teuco, dopo una crisi che aveva travolto l’azienda e spinto molti dipendenti e creditori a presentare l’istanza.

Fondata nei primi anni Settanta, la Teuco si era imposta sul mercato come marchio di riferimento per vasche, docce e idromassaggi, diventando un simbolo del made in Italy nel settore arredo bagno. Nel 2015, dopo anni difficili e una serie di problemi irrisolti, il gruppo Guzzini cedette il controllo dell’azienda al fondo tedesco Certina, ma la situazione purtroppo non migliorò. Nel luglio del 2017 la produzione si fermò definitivamente, lasciando senza lavoro oltre 100 dipendenti e colpendo duramente l’indotto di un’ampia area tra Montelupone, Recanati, Potenza Picena, Civitanova e Porto Recanati.

Negli anni successivi si sono susseguiti vari tentativi di vendita, finora però sempre andati a vuoto. Il lotto in asta rappresenta oggi la parte più consistente dell’ex polo produttivo Teuco, e la sua cessione – qualora la vendita questa volta andasse a buon fine – potrebbe segnare una svolta decisiva per il futuro dell’area.

Asterio Tubaldi