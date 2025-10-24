I carabinieri eroi: “Ragazza seduta sui binari, così l’abbiamo salvata”

Macerata, 24 ottobre 2025 – Tenta di togliersi la vita, ma intervengono tempestivamente i carabinieri. È successo nel capoluogo di provincia martedì. Prezioso l’intervento del vicebrigadiere Daniele Di Stefano, addetto alla centrale operativa del Norm della compagnia dei carabinieri di Macerata, del vicebrigadiere Antonio Lorusso e del carabiniere scelto Riccardo Terrucidoro del Radiomobile, che hanno salvato la 26enne, disoccupata e in un periodo delicato della sua vita. “Martedì stavo svolgendo regolare servizio quando alle 13.10 è arrivata una chiamata, tramite il numero unico di emergenza 112, da parte di un uomo che, con tono allarmato, riferiva che poco prima la sua ragazza, di 26 anni, al telefono gli aveva manifestato intenti suicidi – racconta Di Stefano -. Ha aggiunto che la fidanzata, dopo aver effettuato una visita medica all’ospedale di Macerata, si stava recando alla stazione ferroviaria, ma lui non poteva raggiungerla perché si trovava fuori comune per lavoro. Così ho Immediatamente ho sul posto una pattuglia della sezione, composta dal vicebrigadiere Lorusso e dal carabiniere scelto Terrucidoro, comunicando ai miliari le precise caratteristiche fisiche della donna. Contestualmente l’ho contattata sul cellulare al fine di rassicurarla e di dissuaderla dall’insano gesto, con l’intenzione di intrattenerla sino all’arrivo della pattuglia”. Dall’altra parte del telefono, il vicebrigadiere Di Stefano sente dei singhiozzi, il vociare di alcune persone e il rumore dei treni. “Ha proferito solo un flebile “sì” quando le ho chiesto la conferma della sua identità, poi ha continuato a piangere – continua il militare -. Le ho chiesto come stava, le ho detto che stavo chiamando dalla centrale operativa. L’ho avvisata che presto sarebbero arrivati alcuni colleghi per aiutarla, l’ho invitata ad allontanarsi dai binari e a cercare con lo sguardo i carabinieri che stavano per arrivare. Pur senza rispondermi, lei è rimasta in ascolto, singhiozzando, sino a quando con mia grande soddisfazione ho sentito la voce dei colleghi che erano arrivati sul posto. La chiamata è durata circa due minuti, perché l’intervento della pattuglia è stato tempestivo, ma a me è sembrata lunghissima, perché avevo paura che la ragazza interrompesse la comunicazione o che mettesse in atto gesti sconsiderati. Mentre parlavo con lei ho pensato che poteva essere mia figlia, quindi ho sentito la grande responsabilità del “padre di famiglia” che mi ha spinto a cercare con cura le parole più adatte e a assumere un tono quanto più possibile suadente e comprensivo, al fine di riscuotere la sua fiducia. Quando ho sentito la voce dei colleghi, ho tirato un sospiro di sollievo”. Quando Lorusso e Terrucidoro sono arrivati, la ragazza si trovava seduta sul bordo della banchina ferroviaria, con lo sguardo rivolto verso i binari. Era in lacrime e aveva in mano il suo smartphone, stava parlando con l’operatore della centrale operativa. “Ci siamo avvicinati con cautela, le abbiamo chiesto come stava e, dopo aver attirato la sua attenzione, abbiamo avviato un dialogo per cercare di rassicurarla e ottenere la sua fiducia – spiegano -. In forte stato di agitazione, ha riferito di essere disoccupata, di trovarsi in un momento difficile della sua vita. Ha aggiunto, sconsolata, che aveva voglia di farla finita lanciandosi sotto il primo convoglio ferroviario in arrivo. Mentre parlava, ci siamo avvicinati a lei sempre di più, in modo lento e graduale, e ci siamo posti accanto, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra, in modo tale da poterla afferrare in caso di eventuali gesti improvvisi. Poi è arrivato il momento più delicato: un treno era in transito sul primo binario. Per fortuna la ragazza, ormai più tranquilla, è rimasta seduta immobile sulla banchina, restando in mezzo a noi due. Guardando il convoglio che ripartiva, lei ci ha riferito che prima del nostro arrivo aveva scelto quel treno per porre fine alla sua esistenza. La ragazza si è alzata e, insieme a noi, ha raggiunto l’ambulanza del 118, allertata dalla centrale operativa, per ricevere le cure del caso. Abbiamo agito con determinazione e con la massima concentrazione con l’intento di salvarla. Il solo nostro timore ha riguardato la possibilità, sempre presente in questi casi, che qualcosa non vada per il verso giusto, con conseguenze negative per l’incolumità della persona”. Per fortuna la vicenda si è conclusa in modo positivo. “Siamo orgogliosi di far parte di un’istituzione che è sempre fra la gente e per la gente – concludono -. Non esistono soluzioni semplici ai problemi sociali, ma noi carabinieri siamo spesso chiamati a intervenire anche nei momenti più tragici. Il nostro impegno è sempre quello di lasciare la situazione migliore di come l’abbiamo trovata. Il nostro pensiero va alla ragazza, con l’augurio che possa risolvere i suoi problemi e ritrovare la serenità”.