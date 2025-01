I carabinieri in lutto. Morto Pasquale Canelli: "Era un riferimento"

L’Arma dei carabinieri è in lutto per Pasquale Canelli. Il luogotenente in congedo si è spento l’altra notte, all’età di 72 anni, dopo una breve e improvvisa malattia, che non gli ha lasciato scampo. Originario di Frasso Telesino, in provincia di Benevento, il luogotenente Canelli si era arruolato nell’Arma nel 1970.

Nel 1977 è stato trasferito a Macerata, dove ha svolto servizio nel nucleo radiomobile della Compagnia e nella stazione. Successivamente, nel 1989, Canelli è stato assegnato al Nucleo Informativo del Reparto Operativo del comando provinciale di Macerata, dove ha poi rivestito l’incarico di comandante dello stesso reparto dal 1994 fino al 2014, anno del congedo, dopo oltre 44 anni di servizio nella Benemerita.

Nel corso della sua lunga carriera nell’Arma, Canelli "si è distinto per la sua professionalità, dedizione ed impegno, diventando un punto di riferimento per tutti i carabinieri del comando provinciale. La sua azione di comando e il suo modo di fare – è il ricordo dei colleghi dell’Arma dei carabinieri di Macerata – sono sempre stati caratterizzati da sentimenti di umanità, altruismo e rispetto della persona".

Nel 2002 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere all’ordine al merito della Repubblica italiana da parte del presidente della Repubblica, "riconoscimento che testimonia l’alto valore del suo impegno quotidiano al servizio dell’Arma e della collettività. La sua scomparsa è motivo di grande tristezza per tutti i carabinieri del comando provinciale di Macerata, che lo ricordano con grande affetto, stima e gratitudine".

I carabinieri di Macerata "si stringono in un abbraccio di solidarietà alla famiglia in questo doloroso momento". Canelli lascia la moglie Rosa e i figli Ernesto, Amalia e Stella. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa del Buon Pastore a Macerata, nel quartiere Collevario.