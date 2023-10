I carabinieri ricevono in uso sei edifici Sae

"Un gesto concreto dell’amministrazione comunale per i militari", così il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dei carabinieri, ha definito la convenzione tra il Comune di San Severino e la Prefettura. La firma è avvenuta ieri e consentirà ai militari della stazione settempedana di avere in comodato d’uso le Sae (Soluzioni abitative emergenziali) fino al pieno ripristino dell’agibilità della caserma, parzialmente danneggiata dal sisma del 2016. Presenti alla firma il prefetto Flavio Ferdani, il sindaco Rosa Piermattei e il colonnello Nicola Candido. Una volta che i carabinieri si saranno trasferiti nelle Sae, inizieranno i lavori di ripristino della caserma, garantendo allo stesso tempo l’elevato livello di presidio del territorio comunale e il benessere dei militari che vi prestano servizio. Piena soddisfazione è stata espressa dal prefetto, che ha sottolineato come tale soluzione provvisoria permetterà all’Agenzia del Demanio, proprietaria dell’edificio, di poter realizzare la ristrutturazione e il ripristino della caserma; una soluzione che acquista un importante valore simbolico, visto che si tratta di un presidio di sicurezza dei diritti della comunità. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino: "La soluzione trovata permette di garantire la costanza della presenza dell’Arma sul territorio e di fornire l’accoglienza necessaria a un presidio importante, come quello della caserma, oltre che al personale. Desidero ringraziare il prefetto e i vertici dell’Arma dei carabinieri per aver scelto questa soluzione di continuità nel bene della nostra comunità". Anche il comandante provinciale ha voluto esprimere la propria riconoscenza al prefetto ed al sindaco: "Li ringrazio per aver messo a disposizione le Sae, un gesto concreto di vicinanza del Comune e, ovviamente, ringrazio anche il prefetto Ferdani che, come sempre, segue anche queste nostre problematiche". E infine, un plauso dal commissario per la ricostruzione, Guido Castelli: "L’iniziativa che il prefetto, d’intesa con il sindaco e il comandante provinciale, ha voluto sviluppare non è solo rispondente all’interesse pubblico, ma esprime quella capacità di cooperazione istituzionale che sarà decisiva per la ricostruzione".

Gaia Gennaretti