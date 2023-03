I carabinieri vanno a scuola: dibattiti su droga, alcol e bullismo

Per celebrare la Giornata della Legalità si è tenuto al teatro comunale di Esanatoglia un incontro con i giovani della scuola media Carlo Dalla Chiesa a cura dell’Arma dei carabinieri sui temi d’attualità come droga, alcool e bullismo. Relatori d’eccezione della mattinata sono stati il colonnello Nicola Candido, il capitano Angelo Faraca e il maresciallo Christian Orrù della stazione di Matelica. "Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’incontro – ha dichiarato il sindaco di Esanatoglia Luigi Nazzareno Bartocci –, in particolare gli uomini dell’Arma dei carabinieri, ma poi anche i loro colleghi presenti, il comandante della Polizia municipale di Esanatoglia Luca Bonfili, la dirigente scolastica Arianna Simonetti e gli stessi ragazzi per l’attenzione dimostrata". Al termine sono stati consegnati dei piccoli omaggi da parte dei carabinieri agli alunni della scuola, che attraverso i rappresentanti del Consiglio comunale ragazzi hanno presentato un lavoro sull’andamento demografico e sull’analisi dei flussi migratori ad Esanatoglia, considerato dal sindaco "un lavoro prezioso che di certo tornerà utile anche a noi grandi".

Matteo Parrini