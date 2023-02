I casi in cui è violata la dignità dell’uomo

"Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire in uno spirito di fraternità vicendevole". È quanto recita l’articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, pprovata dall’assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948. Da allora sono state fatte delle conquiste ma in questi mesi le cronache hanno portato alla luce tanti episodi che dimostrano quanta strada si debba ancora fare perché quelle parole siano vere in ogni Paese del mondo. Su questi concetti si è concentrato l’interesse degli studenti che hanno allargato lo sguardo su quanto sta accadendo in Iran.