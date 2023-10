I cellulari cambiano lo sviluppo del cervello dei bambini: seminario

Giovedì, alle 16.30, la biblioteca "Mario Ciocchetti" di Belforte ospita l’incontro di formazione per docenti e genitori "Come cellulari e device cambiano lo sviluppo del cervello del bambino" con il dottor Maurizio Pincherle, neuropsichiatra infantile all’Ast di Macerata e direttore del centro ADHD Macerata. Iscrizioni alle 16. Coordina Elio Carfagna, presidente dell’associazione culturale "Mario Ciocchetti". L’adesione all’iniziativa si configura, per il personale della scuola, come attività di aggiornamento. Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. "Bambini, social e smartphone, un accostamento che purtroppo spesso finisce sulle prime pagine dei giornali, per fatti di cronaca – spiegano i promotori -. L’utilizzo eccessivo o inadeguato di queste tecnologie può portare allo sviluppo di una vera e propria dipendenza". Ingresso libero (nei limiti della capienza della sala).