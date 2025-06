"I cenci" in scena nella sede Lo Stabile in via Panfilo

Nei giorni scorsi, nell’ambito di "Incontri sTa", Sonja Pirani ha condotto il pubblico a una propedeutica allo spettacolo "I cenci" di Antonin Artaud. Lo show verrà presentato in prima nazionale giovedì prossimo e lunedì 30 alle 21.15, nella sede "Lo Stabile" – Palazzina sTA in via Panfilo - 13/B. "I cenci" – per la regia di Alli Caracciolo – è il terzo lavoro sTA della "Trilogia al nero", progetto di ricerca teatrale avviato agli inizi degli anni 2000. Info e prenotazioni: 3332710420 e info@sperimentaleteatroa.it.