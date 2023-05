I cento anni de "La coscienza di Zeno", due giorni di confronto in ateneo

Scattano alle 23 di oggi e resteranno in vigore fino alle 5 di domani i divieti in via Roma, in prossimità del passaggio a livello, per dei lavori di manutenzione. Divieto di transito con sbarramento fisico in prossimità del passaggio a livello in entrambe le direzioni; obbligo di svolta a destra con immissione in contrada Fontescodella per tutti i veicoli provenienti dalla provinciale 77 con direzione periferia-centro con sospensione temporale del divieto di transito; obbligo di svolta a sinistra con immissione sulla provinciale 77 per tutti i veicoli in uscita da Fontescodella e obbligo di svolta a sinistra con immissione in via Mattei (rotatoria Lions) per tutti i veicoli con portata massima superiore a 3,5 tonnellate, circolanti in direzione centro-periferia.