I cento anni dello Scientifico La "scossa" dei liceali in piazza

Un terremoto di energia ha scosso ieri mattina piazza della Libertà. Un terremoto di vita, di gioia (misurato con il sismografo del professor Piero Farabollini dell’Università di Camerino) creato dai 900 studenti del liceo scientifico "Galilei" che, con un flash mob che ha contagiato genitori, docenti e autorità presenti, hanno dato il via alle celebrazioni per il centenario dell’istituto. Primo nelle Marche e tra i primi 36 in Italia, infatti, il liceo maceratese aprì le porte nell’ottobre del 1923.

"Siamo una scuola in crescita esponenziale, tanto che a settembre gli iscritti saranno 973 per un totale di 39 classi con la formazione di nove prime a fronte di sette quinte uscenti – ha spiegato la dirigente Roberta Ciampechini –. Studenti e docenti da 19 anni divisi in due sedi, per una mera questione di spazi, ma profondamente uniti nell’intento educativo e formativo comune. Una scuola che ha cento anni, ma sembra non sentirli grazie all’entusiasmo degli studenti nonostante i difficilissimi anni del Covid. Cari studenti – ha concluso rivolgendosi ai suoi ragazzi – siate orgogliosi di far parte di una scuola che ha cento anni di storia e che ha contribuito alla formazione di intere generazioni, con un bagaglio culturale che ha permesso loro di affermarsi. Siate fiduciosi che il vostro impegno quotidiano vi permetterà di inserirvi a pieno titolo nella vita". Una "grande famiglia", come l’ha definita il sindaco Sandro Parcaroli che ieri si è ritrovata in piazza e che continuerà a festeggiare fino al 16 dicembre, quando si terrà una serata conclusiva al teatro Lauro Rossi in cui saranno presenti alcuni studenti di eccezione. Tra i prossimi appuntamenti, mercoledì alle 17.30 nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, si parlerà di "Galileo Galilei tra scienza, arte e fede". Alla festa di ieri sono state tante le autorità presenti che hanno voluto testimoniare la crescita dell’istituto e l’importanza di investire nella formazione. "Credo che questo liceo abbia saputo crearsi una reputazione culturale importante – ha sottolineato il prefetto Flavio Ferdani – e il fatto che ora 900 studenti siano qui in questa piazza, ne è la testimonianza. Vorrei ringraziare il mondo della scuola perché, in un momento così tragico come la pandemia, ha saputo reagire e continuare a offrire i propri metodi didattici". Si è rivolto ai ragazzi il vescovo Nazzareno Marconi, invitandoli ad non farsi rubare il cervello dall’effimero. "Galilei ci insegna una cosa: tenere i piedi ben fermi sulla realtà – ha detto –. Ragazzi siamo in un mondo virtuale, ma tenete i piedi fermi sulla realtà, siate gente che vuole toccare con mano, non lasciatevi scippare il cervello da nessuno".