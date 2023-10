I cento anni dello Scientifico: "Siamo una grande orchestra"

"Siamo una grande orchestra, dove è essenziale l’insieme, che si costruisce se ciascuno dà il meglio in armonia con gli altri". Così la dirigente scolastica, Roberta Ciampechini, ha concluso la grande serata di festa, organizzata, grazie al sostegno di Lama Eventi a Villa Colleverde di Montecassiano, per celebrare i cento anni del liceo scientifico "Galilei". La serata è stata sostenuta dalla dirigente scolastica che ha voluto integrare il programma delle iniziative del centenario della scuola, con un incontro conviviale della cui necessità si sono fatti portavoce tanti ex studenti. Matteo Canesin, ex allievo del "Galilei", insieme a Laura Lattanzi e ad alcuni sponsor, si è impegnato, in collaborazione con lo staff di dirigenza, ad allietare l’incontro a tavola attraverso uno spettacolo, che ha intrattenuto i convitati con le performance di un gruppo di studenti, preparati alla recitazione dal regista Giuseppe Riccardo Festa e alla danza dalla prof Serenella Pagnanini, in una sorta di anteprima dello spettacolo "Il nostro Galileo" previsto per il primo dicembre al teatro Don Bosco. Nel foyer della villa il dirigente scolastico ha interpretato anche due brani al pianoforte. Numerosi gli interventi degli artisti nel corso dell’intera serata, in particolare i cantanti Matteo Canesin, Matteo Monachesi e Mattia Damiani con due ballerine acrobate, Agnese Mastrangelo e Irynka Drechevych. La prof Sabina Ascenzi, ex allieva e docente di matematica, in cattedra da più di un ventennio al "Galilei", ha definito "commovente la partecipazione di tanti ex alunni". "Per me che vivo solo il "presente" del nostro liceo – ha aggiunto Federica Sargolini, docente di Filosofia e storia –, è molto bello vedere la continuità con il passato e l’affetto con cui tante persone ancora partecipano alle attività della scuola. Riguardo le numerose attività di questo centenario, è stata speciale l’apertura della scuola alle varie espressioni artistiche, che hanno coinvolto ex alunni, studenti attuali, docenti e dirigente scolastico in primis, creando una sapiente sinergia in un clima allegro e coinvolgente". Per festeggiare la ricorrenza dei cento anni dalla fondazione della scuola anche l’Associazione di ex studenti "Amici del liceo Galilei" ha voluto realizzare una targa commemorativa che è stata affissa all’ingresso della sede di via Manzoni e scoperta lunedì mattina, nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato, a titolo simbolico, anche una classe prima e una quinta. Il presidente dell’Associazione, Stefano Perugini, ha voluto ricordare come nei 100 anni di attività del liceo, la sua frequentazione ha spesso riguardato più generazioni all’interno dello stesso nucleo familiare, come del resto è avvenuto per la sua stessa famiglia. "L’affetto che gli Amici del Liceo Galilei nutrono per la loro vecchia scuola – ha concluso – testimonia la validità del liceo stesso".