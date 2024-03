I cento anni di storia dello Scientifico "Galilei" rivivono in un libro

L’associazione "Amici del liceo Galilei" si è ritrovata alla Bottega del libro per presentare il volume "100 anni di Liceo Scientifico Galilei a Macerata". Le titolari della libreria Chiara Tomassetti e Simona Speranza hanno inaugurato così il contenitore "Macerata, che storia!", serie di incontri dedicati alla città di Macerata e alla sua storia. Erano presenti nella sala vari autori e curatori del libro, tra i quali gli attuali docenti Stefania Monteverde e Roberto Giusti, gli ex docenti Allì Caracciolo, Daniela Latini, Daniela Moltedo, Francesca Tesei, Angelo Angeletti e Alfredo Maulo, nonché gli ex-studenti Paola Ballesi, Federico Gaspari, Carla Pelagalli, Massimo Catarini. Nel 1923, anno in cui fu istituito il liceo scientifico grazie alla riforma Gentile, nacque il Galilei a Macerata, che fu il primo ed unico nelle Marche.