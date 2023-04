I centri estivi si ampliano: "Dopo 4 anni si va al mare"

di Diego Pierluigi

Prendono forma i centri estivi e come primo step il Comune di Corridonia ha reso note le linee guida di coprogettazione delle attività rivolte ai minori: dovranno essere seguite da coloro, come associazioni culturali e sportive, cooperative o onlus, che vorranno presentare dei progetti. Per "Scegli la tua estate" sono state individuate le location dove si svilupperanno i centri che saranno: il parco di Villa Fermani insieme ai locali e giardini delle scuole per l’infanzia Crocefisso e Campogiano, poi delle primarie di Colbuccaro, San Claudio e Martiri della Libertà. In pratica, i più piccoli (dai 3 ai 14 anni) avranno diverse possibilità per l’intera bella stagione. La novità sarà il ritorno del centro marino "Sport-Gioco-Avventura al mare", un’iniziativa già assegnata al Comitato territoriale Macerata delle Uisp, e che sarà attiva dal 3 al 28 luglio (dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 13) allo chalet "G7" di Civitanova. In più, un giorno a settimana, i ragazzi saranno accompagnati all’acquaparco "Verde Azzurro" di Cingoli con ingresso convenzionato e rientro per le 16.45. "Dopo quattro anni, si tornerà al mare – ha illustrato l’assessore ai Servizi sociali Nelia Calvigioni –. Questa iniziativa si svolgerà per tutto il mese di luglio e la coprogettazione è stata affidata alla Uisp, in quanto hanno già attive delle convezioni con stabilimenti balneari che garantiranno una maggior sicurezza ai bambini. Per tale punto il Comune metterà a disposizione il trasporto. Inoltre – ha aggiunto – sono stati resi disponibili complessivamente sei spazi pubblici dedicati ai centri stanziali, ad esempio Villa Fermani dove si partirà non appena termineranno le scuole, ovvero il 12 giugno, così come a San Claudio e Colbuccaro, e durerà fino a settembre, con uno stop a Ferragosto, mentre le altre località saranno nelle scuole del territorio. A breve sarà pubblicato un avviso pubblico rivolto alle associazioni, ma anche alle cooperative o ditte che gestiscono asili nidi e centri per bambini, privati, intenzionate a presentare una progettualità a cui l’ente darà un contributo settimanale – ha precisato la Calvigioni –. Ogni centro sarà aperto ai diversamente abili e in questo caso il Comune si occuperà di fornire un adeguata assistenza. Già tra fine aprile e inizio maggio verranno definiti i progetti, per i centri marini le iscrizioni potranno essere inoltrate a stretto giro".