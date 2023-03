I ciclisti alla prova della salita delle Fosse È spettacolo con la Tirreno-Adriatico

Un viaggio di oltre 190 chilometri, in buona parte attraverso le colline maceratesi, che hanno fatto da sfondo alla sesta tappa della Tirreno-Adriatico. La corsa dei due mari, infatti, dopo l’arrivo di venerdì a Sassotetto è ripartita da Osimo stazione per attraversare poi Recanati, Sambucheto, Macerata e scendere verso Treia, Chiesanuova, Appignano, Montecassiano, Montefano e chiudere nuovamente nell’Anconetano fino al traguardo di Osimo. Primoz Roglic si è confermato leader assoluto della corsa vincendo anche la frazione di ieri rinominata la "tappa dei muri", con un totale di tremila metri di dislivello. Tra i momenti che più hanno catalizzato l’attenzione il "muro di San Giuliano" a Macerata, l’impervia salita delle Fosse che ha visto i 162 atleti transitare tra gli applausi e il sostegno di tanti maceratesi che erano corsi ad accaparrarsi un posto anche un’ora prima del passaggio della corsa, complice anche la bella giornata di sole. A fare il tifo, mescolati alla folla, anche gli assessori Paolo Renna e Riccardo Sacchi, insieme agli agenti della polizia locale che hanno garantito la sicurezza lungo tutto il percorso e convogliato il traffico verso vie alternative. Tanti anche i volontari della Protezione civile che non hanno fatto mancare il loro supporto.