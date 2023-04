I Cinque Stelle aprono al Pd: "Bene Morgoni"

di Giorgio Giannaccini

"Credo che sia un appello pubblico lodevole, perché Morgoni è una figura oggettivamente di grande spessore ed esperienza". Stefano Mezzasoma, capogruppo locale dei 5Stelle, sembra strizzare l’occhio a favore della candidatura a sindaco dell’ex deputato Mario Morgoni per il Pd, in vista delle elezioni amministrative che ci saranno, nel 2024, a Potenza Picena. Questo emerge all’indomani dalla raccolta firme avviata da tre giovani concittadini, Ilenia Principi (membro dell’assemblea regionale dei dem), Edoardo Gregori e Alessandro Ceccotti, che hanno chiesto alla popolazione di sostenere la candidatura dell’ex deputato. Inoltre, non è nemmeno da escludere l’ipotesi che i pentastellati possano formare una coalizione con i dem. D’altronde, proprio negli ultimi tempi, i due movimenti hanno svolto diverse iniziative congiunte in città. Ma, per il momento, Mezzasoma non conferma né smentisce tale eventualità: "Di sicuro ascolteremo il Pd e valuteremo se ci possano essere dei punti programmatici comuni – aggiunge Mezzasoma –. Però è ancora troppo presto per capirlo. Sicuramente noi, in quanto forza progressista, parleremo con tutti gli altri gruppi politici della nostra area e decideremo il da farsi. Il nostro Comune è stato mal gestito per 10 anni, e bisognerà ricominciare daccapo".

Intanto il capogruppo del Pd, Enrico Garofolo, precisa che l’appello pubblico a favore della candidatura di Morgoni "non è stata una iniziativa intrapresa dal partito, anche se la riteniamo un’azione positiva. Ovviamente, fa piacere che sia stata individuata una figura con così tanta esperienza e credibilità, e seguiremo con interesse l’esito della raccolta firme. Con Mezzasoma c’è collaborazione, ma è presto per parlare di coalizione".

Non diversa l’opinione di Stefano Dall’Aglio, segretario locale del Pd. Alcune voci lo avevano indicato in un primo momento come il possibile candidato sindaco dei dem, ma lui smentisce categoricamente: "Il mio nome non è mai stato in ballo, perché conosco i miei limiti – spiega Dall’Aglio –. Anzi, reputo giusto non mettere le proprie ambizioni davanti all’interesse dei cittadini. Non solo, fa piacere che si faccia il nome di una figura storica come Morgoni, per risollevare le sorti di un Comune impantanato, non ci possono più essere dilettanti allo sbaraglio. Il mio auspicio è di creare una civica che raccolta tutti coloro che, come noi, non vedono di buon occhio l’operato dell’amministrazione".