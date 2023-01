I circoli diventano enti del terzo settore

"Tutti i circoli Auser della provincia ora sono enti del terzo settore". Lo annuncia il presidente provinciale Antonio Marcucci, tracciando il consuntivo delle attività svolte nel 2022, tra trasporti sociali e iniziative di formazione. "Anche il 2022 – premette Marcucci - è stato condizionato dalla guerra e dalla pandemia. Soprattutto la prima ha portato conseguenze fortemente negative, provocando un rialzo dei prezzi al consumo e di quelli per le fonti energetiche, gravati sui soggetti più fragili: fra questi gli anziani occupano, purtroppo, una larga fetta". La novità delle ultime settimane riguarda la riforma del terzo settore. "Proprio il 14 dicembre scorso, ci è giunta dall’ufficio Runts (registro unico terzo settore) della Regione una comunicazione attesa: tutti i circoli Auser della provincia sono stati riconosciuti ufficialmente Ets, cioè enti del terzo settore e quindi beneficeranno delle agevolazioni e dei sostegni previsti dalla legge. Ora abbiamo poco meno di tre mesi per completare la documentazione che deve accompagnare questa iscrizione all’albo regionale degli Ets". Il presidente ricorda poi le attività più apprezzate del 2022, tra cui "lo sviluppo del sistema Auser Cultura, l’iniziativa formativa per i volontari sulle competenze digitali e lo sviluppo della cultura della sicurezza con corsi di formazione. E le iniziative svolte grazie anche allo sforzo, alla capacità e al fattivo impegno di tutti i collaboratori volontari: le Giornate della salute, la celebrazione dell’equinozio autunnale, la Fierucola delle eccellenze bioregionali. E poi l’attività del Filo d’argento di Macerata".