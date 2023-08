I cittadini di Montefano chiedono l'altalena: il Comune soddisfa il desiderio

Nuove altalene ai giardini da Bora e nello spazio verde di via Intriglione a Montefano. L’assessore Massimo Sparapani non è rimasto insensibile alle richieste e sollecitazioni dei cittadini e ha impegnato la giunta all’acquisto dei giochi per i bambini. Le altalene precedenti erano giunte al termine del loro ciclo di utilizzo e presentavano segni di usura che ne compromettevano la sicurezza. Le nuove altalene sono state acquistate dal Comune con fondi propri dalla ditta ’Stebo Ambiente’ di Gargazzone (provincia di Bolzano) per una spesa complessiva di 4.278 euro e sono state già installate. All’inizio di luglio l’amministrazione, d’altra parte, aveva inaugurato i nuovi giardini da Bora dove è prevista anche la realizzazione di un’area attrezzata per biciclette e il suo inserimento in un percorso ciclabile.

"La sicurezza dei nostri cittadini – commenta il sindaco Angela Barbieri – è sempre stata una priorità fondamentale per l’amministrazione comunale, le nuove altalene rispettano i più alti standard di qualità e sicurezza. L’amministrazione desidera ringraziare tutti i cittadini di Montefano per le loro segnalazioni, importante contributo e segno di partecipazione attiva e coinvolgimento nel miglioramento della nostra comunità. Continueremo a lavorare insieme per creare spazi sicuri e accoglienti per tutti i residenti, in particolare per i nostri concittadini più giovani".

Antonio Tubaldi