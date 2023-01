I cittadini donano 200 regali ai bambini oncologici del Salesi

Oltre duecento pacchi sotto l’albero dell’hotel Cosmopolitan, per regalare un sorriso. E’ grande il cuore dei civitanovesi, che hanno acquistato dei regali da donare ai bambini del reparto di Oncoematologia dell’ospedale Salesi. L’iniziativa, in passato organizzata solo da ‘Progetto Gaia Onlus’ (realtà formata dai genitori dei ragazzi ricoverati, ndr), ma che quest’anno ha visto la collaborazione anche del Comune, "ha avuto un riscontro estremamente positivo, perché – dice Filippo Marilungo, presidente di Gaia – ho visto davvero tanta sensibilità da parte di adulti e bambini". Una delicatezza che a volte non conosce confini: "Avendo letto la notizia sui social, qualcuno ha partecipato anche dalla Sicilia, tramite le spedizioni", prosegue Marilungo. Dallo scorso 8 dicembre era possibile presentarsi all’hotel Cosmopolitan e apporre il proprio ‘pensiero’ sotto l’abete natalizio. E così hanno fatto in tanti: "Non soltanto i moltissimi regali, più di duecento, ma anche i biglietti e le dediche. Ne ho lette alcune, erano davvero bellissime". Impossibile svelare ciò che è dentro le confezioni, ma ci sono peluches, giochi per bambini e un po’ tutto ciò che possa rendere più lieto un momento così difficile come il ricovero. La raccolta è terminata lo scorso venerdì, poi "sono passato a ritirare i pacchi – prosegue Marilungo – e ora sono conservati in un garage, in attesa di essere consegnati a mano nei prossimi giorni al reparto. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, in particolar modo l’assessore Barbara Capponi e Luca Giustozzi del Cosmopolitan". Consegna che avverrà mercoledì 18 gennaio: da Civitanova ad Ancona, poco meno di cinquanta chilometri da percorrere per far sì che gli occhi di un bambino tornino ad illuminarsi. "Fa veramente piacere – le parole dell’assessore al Welfare Capponi – che si sia compreso lo spirito di ‘Un dono sospeso’ (il nome dell’iniziativa, ndr). Ed è qualcosa di grande la vicinanza che le famiglie hanno dimostrato nei confronti dei ragazzi: ho ricevuto chiamate di gente che voleva aderire fino all’ultimo giorno disponibile". La città, quella delle vetrine e delle fabbriche, ha risposto presente: "So che tanti imprenditori e commercianti hanno aderito – conclude Capponi –, nell’anonimato, perché non volevano farsi pubblicità. E poi è importante che ci siano state famiglie che hanno acquistato i regali insieme ai propri figli; una bella lezione di vita". Ci sarà anche il prossimo anno? "Vorrei che fosse la prima di una lunga serie", conclude la Capponi.

Francesco Rossetti