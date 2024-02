I cittadini si mobilitano contro la nuova antenna in via San Giorgio

I cittadini di Belforte si mobilitano contro la prossima realizzazione, su un terreno privato, di un’antenna di circa 30 metri per le telecomunicazioni 5 G. Nei giorni scorsi si è svolta un’assemblea pubblica, convocata dal comitato "Salviamo Belforte" che, dopo alcuni anni di silenzio dalla sua ultima battaglia contro l’elettrodotto, è tornato a farsi sentire. "L’avvio dei lavori potrebbe essere immediato considerato che lo Sportello unico per le attività produttive dell’Unione montana Monti Azzurri ha rilasciato l’autorizzazione, pur con il parere contrario dell’ufficio tecnico del Comune di Belforte", spiegano i componenti del comitato che criticano anche il silenzio delle istituzioni sull’installazione dell’antenna che dovrebbe essere realizzata in via San Giorgio. "Unico intento del comitato – aggiungono – è quello di informare la popolazione e di intraprendere azioni concrete a difesa del proprio paese e di chi lo abita. Ad oggi ci stiamo occupando di inquinamento elettromagnetico e inquinamento atmosferico".

Durante l’assemblea pubblica della scorsa settimana (nella foto) è stata fatta una panoramica sui principali rischi dell’elettromagnetismo e si è parlato delle future azioni che il comitato è pronto a compiere per bloccare l’installazione dell’antenna, tra le quali l’avvio di una raccolta firme e un probabile ricorso al Tar contro l’autorizzazione rilasciata. "Questo è l’ennesimo brutto colpo per un paese come Belforte che già risulta oltraggiato da innumerevoli infrastrutture (centrale elettrica, elettrodotti, superstrada) e che da tempo sta lottando contro un caso di inquinamento atmosferico già conosciuto a enti e autorità del luogo", conclude il comitato. Per contattare il comitato e conoscere le prossime attività è possibile consultare la pagina Facebook "Salviamo Belforte".