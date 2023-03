I clienti inguaiano il presunto pusher

Una sfilata di clienti in tribunale hanno confermato di aver comprato cocaina da Ksenofon Hamzoj, albanese di 36 anni da tempo residente in città, sotto processo per spaccio di stupefacenti. I fatti da chiarire sarebbero avvenuti in città dal 2017 fino a metà 2019, a settembre di quell’anno poi l’uomo, imprenditore nel settore dell’edilizia, era stato messo agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Secondo l’accusa, almeno otto persone – residenti soprattutto a Macerata, ma anche a Pollenza e Recanati – avrebbero comprato in maniera regolare, chi una volta al mese, chi più volte a settimana, dosi di cocaina da quell’uomo. In tutto, l’albanese ne avrebbe ceduti quasi quattro etti in un paio di anni, incassando oltre 33mila euro. Per questo, alla fine delle indagini, per lui era scattata la misura cautelare. Ieri mattina, in tribunale, il pubblico ministero Stefano Lanari ha chiamato al banco dei testimoni i suoi clienti, che hanno confermato quanto dichiarato già durante le indagini, ribadendo di essersi riforniti da Hamzoj per avere la cocaina. Una volta completato l’esame dei testimoni dell’accusa, il giudice Francesca Preziosi ha rinviato il processo, per sentire anche la versione dell’imputato e i testimoni a sua difesa, e poi per pronunciare la sentenza. L’uomo è difeso dall’avvocato Jacopo Allegri.