I clochard tornano in stazione: "Queste persone vanno aiutate"

Dopo lo sgombero del Comune, i clochard sono tornati in stazione. E sull’operazione veicolata dal sindaco Fabrizio Ciarapica e dall’assessore Giuseppe Cognigni, si abbatte il giudizio di Dipende da Noi. "Già da mesi – fa sapere il movimento – abbiamo segnalato all’assessorato ai Servizi sociali la situazione delle persone senza fissa dimora nella stazione ferroviaria e la necessità di intervenire per aiutare quelle persone, non per mandarle via come se la pulizia nei locali della stazione, pure da tutelare, fossero più importanti della dignità degli esseri umani". Invece per Dipende da Noi "lo sgombero col sindaco Ciarapica e l’assessore Cognigni a prendersi il merito di una simile ‘pulizia’ non ha considerato la sorte delle persone, che non vanno scacciate come animali selvatici, ma aiutate a trovare una condizione di vita dignitosa". Segnalano poi che a Civitanova "questo problema è cronico e in prima linea, per rispondere alle esigenze di persone e famiglie disagiate, c’è soprattutto la Caritas diocesana. I servizi sociali del Comune hanno un organico inadeguato, l’ente spesso delega al volontariato, mentre gli amministratori si presentano come sceriffi che proteggono l’ordine pubblico". La lista chiede "un progetto di intervento e prevenzione che affronti le situazioni di degrado e abbandono combattendo la povertà e tutto ciò che produce emarginazione. L’assessore Barbara Capponi convochi il prima possibile un incontro operativo con le forze politiche e con le associazioni disponibili".