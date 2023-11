"I colloqui con le donne vittime vanno fatti con grande attenzione"

"Le donne vittime di violenza vengono seguite nello specifico dal Cav dell’Ambito. Tuttavia, in Comune è attivo lo sportello InformaDonna, dove a volte si ha a che fare con casi del genere. Inoltre, con il progetto Danae abbiamo finanziato borse lavoro per donne vittime, perché spesso l’indipendenza economica è l’arma più potente. Nei giorni scorsi abbiamo portato il giudice Paciaroni nelle scuole a parlare di femminicidio".

Barbara Capponi, assessore ai servizi sociali, parla del 25 novembre e delle tematiche inerenti alla giornata contro la violenza sulle donne.

Alla sua porta si è mai presentata una donna che denunciava di aver subito violenza?

"No, non mi è mai capitato che si parlasse apertamente di violenza: la maggior parte delle volte si tratta di un vero e proprio lavoro di fondo, bisogna captare una situazione di abuso, leggerla nei non detti, nei dettagli che la professionalità e la formazione ti allenano a riconoscere. Spesso si parte parlando di altri disagi e poi si capisce, nel dipanarsi del racconto, che il tutto è strettamente legato ad una situazione di abuso e di violenza "altra" (psicologica, economica), che magari non sfocia nell’agito fisico o di cui la parte fisica è solo la punta dell’iceberg. Per questo, i colloqui vanno fatti con grande attenzione, perché possono nascondere altre richieste che si fa fatica ad esprimere. Grande importanza ha una comunicazione chiara dei passaggi che avvengono nelle situazioni di presa in carico".

Come combattere il fenomeno?

"La ricetta credo sia trasversale: cultura, prima di tutto, nel senso sia di formazione dei professionisti ma anche di pensiero critico, controcorrente. Evitiamo gli slogan e accendiamo la capacità di ribaltare il concetto di forza, relazione e altri mantra che i nuovi modelli societari ed educativi rischiano di consegnarci sbagliati. Aiutiamo i giovani con modelli educativi sani: educhiamoli all’importanza dell’accettare il rifiuto, il fallimento nelle piccole cose, l’importanza di ciascuno".

Francesco Rossetti