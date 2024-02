I colori della natura incontrano l’universo spirituale dello yoga

Successo per la mostra "L’elemento, la natura, l’uomo" che nasce dall’incontro tra gli scatti della fotografa Angela Pesci e l’universo spirituale dello yoga narrato da Azzurra Pettorossi, inaugurata domenica negli spazi del Nino Caffè di via Roma. La mostra, introdotta dal critico Daniele Taddei, resterà vistabile fino al 10 marzo. Sono 12 le foto che accompagneranno il visitatore in questo viaggio in cui è stato individuato nel "colore" il vero filo conduttore. Oltre ai primari, rosso, giallo, blu e il comprimario verde si viene avvolti dall’indaco, il colore dello spirito che aleggia con equilibrio ed armonia nella mostra. "Un’atmosfera unica, un’energia che si percepiva dal volto di tutti i presenti che hanno ammirato i sapienti scatti catturati da Angela Pesci - commenta Taddei -. Ancora una volta il N.A.C. del Nino Bar ha saputo ospitare nuovi linguaggi, nuovi sentimenti, nuovi emozioni".