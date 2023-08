I ’colori’ della raccolta rifiuti

Lunedì, giornata a cavallo tra due festività, gli uffici comunali resteranno chiusi così come lo Sportello InformAmbiente del parcheggio Sferisterio di via Severini e quello di via Volturno a Piediripa, dove vengono consegnati i sacchetti per la raccolta dei rifiuti. Regolare, invece, la raccolta “porta a porta” del sacco giallo dei rifiuti. Nello stesso giorno, come al solito, gli utenti del centro storico potranno conferire anche il sacco verde del vetro. Il giorno di Ferragosto conferimento regolare sia del sacchetto blu che di quello rosso.