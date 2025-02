I commercianti: centro più sicuro e anche attrattivo

Ultimamente le vie del centro di Civitanova sembrano svuotate, tanto da farci riflettere sul perché. Occorrerebbe individuare azioni concrete e mirate in grado di invertire la rotta incrementando l’attrattività del centro per sentirci più sicuri e liberi di uscire di casa e vivere lo spazio urbano.

L’associazione Viviamo Civitanova entra nel dibattito sulla sicurezza dopo intervento del prefetto di Macerata, Isabella Fusiello, che al Comitato per l’ordine pubblico organizzato in città non ha nascosto neanche uno dei problemi con cui sta facendo i conti Civitanova. In questo quadro l’associazione porta avanti il suo progetto: "Per l’estate chiediamo all’amministrazione di rivitalizzare il centro con eventi di spessore. La categoria del commercio metterà in campo più ore lavorative e più investimenti affinché Civitanova sia effettivamente una cittadina turistica, contribuendo con le aperture dei negozi fino alle 23. Dove c’è il bello e dove c’è la gente che passeggia e partecipa alla vita cittadina la violenza resta lontana, così come la percezione di pericolo e l’insicurezza".

Quanto agli ultimi fatti violenti accaduti in città, Viviamo Civitanova pensa "che le sole politiche di repressione non risolveranno i problemi in breve tempo, per la radicata mancanza di educazione dei soggetti al confronto e alla vita sociale. Ben vengano prevenzione e repressione, ma a queste azioni dobbiamo affiancare politiche giovanili a supporto, incrementando la gestione economica dell’assessorato che ne detiene le deleghe".

"Abbiamo il dovere - continua l’associazione - di investire sulla accoglienza di questi ragazzi, sulla scuola che ha un ruolo educativo, ma soprattutto sull’ambiente e sullo sport, allontanandoli dalla vita virtuale. Da soli si può fare poco, ma rappresentanti istituzionali, comunità professionali e scientifiche insieme possono fare molto".